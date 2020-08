Il sindaco Salvo Pizzo: "Al momento non risultano altre persone contagiate"

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – “Informo tutta la cittadinanza che l’Asp di concerto con l’amministrazione e le locali forze dell’ordine sta provvedendo ad emettere una serie di provvedimenti di isolamento e quarantena obbligatoria rispetto a soggetti che sono venuti in contatto diretto con il caso positivo ad oggi accertato. A questo momento oltre al suddetto caso non ci sono altri soggetti positivi accertati, tale dato deriverà dal risultato dei tamponi che il Dipartimento di Prevenzione sta già effettuando. Invito tutta la cittadinanza a stare tranquilla e serena a continuare a rispettare tutte le norme di prevenzione in vigore, ed assicuro che verranno informati puntualmente nel caso ci siano nuovi aggiornamenti”. Lo comunica su facebook il sindaco di Belmonte Mezzagno, Salvo Pizzo.