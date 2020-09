TERRASINI (PALERMO) – Salgono a tre i casi positivi al Covid a Terrasini, nel Palermitano. A informare i propri concittadini è il sindaco Giosuè Maniaci con un nuovo post sui social: “Si registra a Terrasini un nuovo caso di Covid-19; anche questo concittadino, come i due precedenti, si trova ricoverato. Le loro condizioni sono stazionarie e ad essi vanno i nostri migliori auguri di una pronta guarigione. Abbiamo messo a disposizione delle famiglie in quarantena un numero telefonico della Protezione civile (351 58 89 09) cui rivolgersi per tutte le esigenze di cui avessero bisogno durante il loro isolamento fiduciario”. Poi alcune precisazioni sui test sierologici: “Un chiarimento necessario: la positività ai test sierologici va confermata dalla successiva esecuzione del tampone rinofaringeo. Qualora si risulti positivi al test sierologico bisogna rivolgersi al medico di base per l’esecuzione del tampone rinofaringeo da parte dell’Asp. Ringraziamo lo staff dell’epidemiologia dell’Asp che con attenzione sta monitorando la situazione nel nostro paese. È necessario – conclude Maniaci – continuare a seguire le indicazioni per impedire il diffondersi del contagio: uso della mascherina, il distanziamento interpersonale e il lavaggio frequente delle mani”