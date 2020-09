TAORMINA – Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, ha comunicato la chiusura di due strutture alberghiere di piccole dimensioni per la positività al Coronavirus di alcuni dipendenti. “Precauzionalmente, – spiega in una nota Bolognari – la proprietà ha deciso in via autonoma di chiudere e sanificare per consentire poi nei prossimi giorni la riapertura in sicurezza”. “I casi di positività – continua Bolognari – riguardano persone per lo più residenti nella provincia di Catania e sono ora sotto controllo da parte delle autorità sanitarie. I clienti che erano già presenti nelle strutture sono partiti e quelli in arrivo riprogrammati in altra struttura della città. Le persone risultate positive a Taormina sono tutte in isolamento domiciliare e seguite dall’Asp di Messina, che monitora anche familiari, conviventi e contatti stretti per contrastare i rischi concernenti una eventuale ulteriore diffusione del virus sul territorio”. A Taormina, su iniziativa del Comune e dell’Asp, verrà allestita giovedì 15 una postazione drive-in nel parcheggio della stazione, di proprietà di Interbus, per l’esecuzione dei tamponi di controllo sulle persone risultate positive. (ANSA).