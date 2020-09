PALERMO – Una bidella del liceo linguistico Danilo Dolci di Palermo è risultata positiva al test sierologico che è stato effettuato a tutto il personale dell’istituto. Si attende la conferma del tampone. Nel frattempo, a scopo precauzionale, i corsi di recupero si tengono online e non più di presenza. Anche l’ingresso al pubblico è stato vietato fino a nuove disposizioni.

L’edificio è stato sanificato e prima dell’inizio delle lezioni, previsto per il 14 settembre, ci sarà un altro intervento di pulizia straordinaria. Questa mattina, prima delle 8, sul sito internet dell’istituto è comparso l’avviso: “Si comunica agli utenti che la scuola rimarrà chiusa al pubblico, fino all’inizio delle attività didattiche previste per giorno 14 settembre 2020, per sanificazione e disinfezione dei locali scolastici”. (ANSA).