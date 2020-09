PALERMO – “La storia politica di Piersanti Mattarella rimane tutt’oggi un riferimento sempre più attuale sul modo di intendere l’impegno politico e nel contempo la necessità affinché lo stesso venga praticato con professionalità e trasparenza”. Lo ha detto il presidente dell’Asael, Matteo Cocchiara, partecipando al dibattito tenutosi a Palermo nell’ambito delle manifestazioni de ‘La Via del Librai’ sul tema ‘Le carte in regola – Piersanti Mattarella – un democristiano diverso’. Il tema è stato tratto dal titolo del libro scritto nel 2007 da Pierluigi Basile, che ha partecipato all’iniziativa a cui l’Asael, strumento ideato da Mattarella al servizio della crescita degli amministratori locali, è stata invitata.



Nel suo intervento Cocchiara, dopo avere tratteggiato il ruolo che l’associazione degli amministratori locali ha svolto e continua a svolgere in favore degli enti locali siciliani, ha evidenziato quella “diversità” che Mattarella ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi nella storia politico-istituzionale della Sicilia. “Il decentramento amministrativo, attuato tramite nuovi ruoli e funzioni trasferiti dalla Regione ai Comuni, assieme alla prima legge sulla programmazione e alla prima riforma urbanistica – ha sottolineato il presidente dell’Asael – sono segni tangibili della svolta che Piersanti Mattarella aveva dato alla sua azione politica per fare della Sicilia una regione con le carte in regola e per aspirare ad un radicale cambiamento socio-economico dell’Isola”