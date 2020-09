PALERMO – Ieri i cancelli di Villa Tasca, a Palermo, sono stati aperti per la presentazione del progetto “La scuola del parco” della cooperativa Palma Nana. Il meraviglioso giardino diventerà protagonista di attività scolastiche che permetteranno a ragazzi di tutte le fasce di età di entrare a contatto con la natura tramite diversi laboratori.

“Con la riapertura della scuola, molto complessa a causa dei distanziamenti e della mancanza di spazi, e con la consapevolezza che al rientro ci saranno veramente delle difficoltà nell’organizzare delle attività extrascolastiche”, spiega Valeria Marino, promotrice dell’attività. “Noi dunque proponiamo uno spazio all’aperto dove la singola classe può venire e garantire le distanze”.

Ma consapevoli che solo le attività non sarebbero state possibili considerando il periodo in cui ci troviamo, la cooperativa Palma Nana ha messo in atto una vera e propria “aula verde”: una classe all’aperto, con lavagna riciclata e sedie ricavate da ceppi, dove l’insegnante può fare delle vere e proprie lezioni finite le attività.

“Verranno inoltre proposte attività di class-building” continua “ovvero laboratori di formazione di gruppo classe. In questo momento può essere fatto soprattutto visto che i ragazzi sono stati per sei mesi in una condizione di classe a distanza, e quindi attraverso attività di ice-breaking si ricrea un poco il gruppo e si fanno venir fuori, soprattutto, tutte le esigenze e le emozioni che in questo momento i bambini e i ragazzi hanno”.

La “Scuola nel Parco” vuole quindi essere la risposta alla voglia di nuove proposte educative nell’era Covid, proponendo in tutta sicurezza un rientro a cielo aperto, fatto di esperienze didattiche all’aperto, cercando nel divertimento di adeguarsi a quella che è ormai la nuova normalità.