CORLEONE – Sono giorni di panico a Corleone per un focolaio di coronavirus che si sarebbe acceso tra i 500 invitati a due matrimoni che si sono svolti tra questa e la scorsa settimana. A una delle due cerimonie con 250 invitati ciascuna c’erano quattro familiari dell’infermiera dell’ospedale Ingrassia che mercoledì è stata ricoverata al reparto Covid del Civico con sintomi influenzali abbastanza gravi come febbre alta e dolori articolari. Anche i quattro sono risultati positivi al Coronavirus.

Ad aumentare la preoccupazione c’è un secondo matrimonio che si è svolto tre prima, sempre con 250 invitati, dove si è registrato fino a questo momento un caso di positività. Da qui la preoccupazione della comunità corleonese e del sindaco, Nicolò Nicolosi, che ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, i maggiori luoghi di aggregazione della cittadina come la villa comunale e i locali pubblici dopo le 21. Oggi, dopo una riunione con l’Asp e le autorità militari, i sindaco farà un’altra e più dettagliata ordinanza.

“Ai matrimoni in questione hanno partecipato circ 30 ragazzi che frequentano le scuole del paese. Da qui la decisione di chiudere le scuole. Non abbiamo indicato una data nel provvedimento – spiega a Livesicilia Nicolosi – ma penso che gli istituti rimarranno chiusi fino al primo ottobre. Intanto si stanno rintracciando tutti i 500 invitati ai due matrimoni per effettuare i tamponi necessari a individuare i contagiati, la situazione è molto seria”.