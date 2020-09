PALERMO – Carabinieri e agenti della polizia municipale hanno chiuso per cinque giorni due pub nel centro storico di Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid. Si tratta del locale i Grilli in largo Cavalieri di Malta e il pub Sottocapo in piazza Monte di Pietà. I controlli sono scattati sabato e domenica sera e sono stati intensificati dopo gli aumenti del positivi registrati in questi giorni nel capoluogo palermitano. (ANSA).