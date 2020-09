Dopo 4 giorni di 'no' la nave si allontana e si dirige a Marsiglia dove proverà a far sbarcare 125 persone

AGRIGENTO – La nave Alan Kurdi si è allontanata da Lampedusa (Ag) ed è già in acque internazionali. Dopo 4 giorni di risposte negative allo sbarco di 125 persone, la Ong tedesca ha deciso di lasciare le acque italiane e di dirigersi verso il porto da cui è partita: Marsiglia. Navigherà per giorni e proverà a sbarcare – l’arrivo è previsto per domenica tarda serata – i migranti in Francia. (ANSA).