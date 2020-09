MISILMERI (PALERMO)– Misilmeri ha paura per il Coronavirus. Misilmeri ha anche la determinazione per uscirne fuori, riscoprendo il valore della solidarietà. Misilmeri, comunità alle porte di Palermo, vive il dramma mondiale con gli echi, i sussurri e i timori di una tranquillità che si confronta con la pandemia. I casi sono aumentati: da due a sei. L’inclinazione psicologica verso la fragilità è comprensibile.

Per questo, ieri, la sindaca Rosalia Stadarelli ha lanciato su Facebook un video appassionato, quasi un incruento richiamo alle metaforiche armi della solidarietà e della collaborazione, per annunciare la chiusura delle scuole. E non solo.

Il video della sindaca

Un messaggio pieno di sfumature, tra l’elogio della volontà e il sentimento drammatico dell’ora, in cui non è mancato un accenno alle lacrime. “Ho bisogno dell’appoggio di tutti voi. Noi non ci arrendiamo, insieme saremo pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Le decisioni servono per cautelare i misilmeresi. C’è stato un incremento dei casi: da due a sei. Con sei casi la situazione si complica”. La sindaca spiega che è necessario ‘resettare’, dare tempo all’Asp per monitorare: “Ci sono casi di persone che si sono viste con troppa gente”.

Ecco perché: “Si è arrivati di chiudere le scuole (da oggi, ndr) fino a domenica. Non è un periodo lungo – dice la sindaca -. Dobbiamo stare attenti. Non possiamo andare avanti così. I casi hanno un aumento esponenziale”. Poi, il richiamo a mantenersi “sulla retta via, altrimenti la catastrofe è alle porte. Io mi sento la mamma di ognuno di voi”.

GUARDA IL VIDEO

Il testo dell’ordinanza

Ecco il testo dell’ordinanza, pubblicata sul sito del Comune, con cui si ordina: ‘Con decorrenza 23 settembre 2020 e fino al 27 settembre 2020: ‘La chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, invitando i Dirigenti scolastici a porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica’.

LEGGI L’ORDINANZA SUL SITO DEL COMUNE DI MISILMERI (CLICCA QUI)