ROMA – “Le risorse del Recovery Fund, che sono tantissime ma sono una tantum, vanno utilizzate per progetti che sono in grado di cambiare il destino del Paese. Il Ponte sullo Stretto deve essere tra le priorità nella progettazione della spesa dei fondi europei perché è un’opera strategica per collegare il nostro Sud all’Europa e far diventare l’Italia più competitiva: Italia Viva chiederà di inserirlo nelle linee guida che discuteremo in Senato nei prossimi giorni , basta temporeggiare . Gli anni che verranno saranno fondamentali per la ripresa e il modello che dobbiamo imporre è quello dello sviluppo strategico non quello del l’assistenzialismo. L’emergenza numero uno adesso è il lavoro”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a SkyStart.