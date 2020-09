MESSINA – Trema la terra in Sicilia. Tre scosse di terremoto in pochi minuti sono state registrate dall’Ingv a Terme Vigliatore, sul versante tirrenico della provincia di Messina. La scossa più forte è stata registrata alle 7:53 e ha avuto magnitudo 3.4: l’origine a dieci chilometri di profondità. Le altre due scosse seguite hanno avuto magnitudo 2.9 e 2.2. Un’altra scossa si era registrata nella tarda serata di ieri a Salemi, in provincia di Trapani: in questo caso l’Ingv ha registrato magnitudo 3.1.