PALERMO – “Una grande iniziativa in cui si parlerà di cultura, di energia, di infrastrutture, di turismo, di giovani, di pesca e agricoltura, di ambiente, di immigrazione, di economia, di lavoro, di autonomia e di buon governo”. È quanto dichiara Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identita Siciliana, a commento della manifestazione della Lega ‘Gli Italiani scelgono la Libertà’ in programma a Catania dall’1 al 3 ottobre, che sarà conclusa dall’intervento del segretario federale Matteo Salvini.

“Per tre giorni – sottolinea Samonà – la Lega dibatterà con esponenti del mondo politico, imprenditori, intellettuali e rappresentanti delle professioni, su alcuni fra i principali temi che intendiamo porre al centro del dibattito. Sarà un laboratorio politico e di pensiero, con tanti contributi di idee per preparare la nuova Italia di domani, quando il centrodestra tornerà finalmente al governo del Paese”.



E intanto anche il segretario regionale del Carroccio, Stefano Candiani, presenta la kermesse catanese: “Mentre a Roma sono affaccendati a scegliere la legge elettorale più conveniente noi a Catania organizziamo tre giorni di confronto su problemi reali del Paese. Lo faremo aprendoci anche ai contributi della società civile e del tessuto produttivo, di quanti stanno ancora pagando le conseguenze dell’emergenza sanitaria e stentano ancora ad avere risposte concrete”.

Il clou della manifestazione coinciderà con l’arrivo di Matteo Salvini a Catania il giorno prima l’udienza preliminare per il ritardato sbarco da nave Gregoretti. Per il leader della Lega doppio appuntamento: venerdì 2 ottobre alle 18,30 per una intervista con Maria Giovanna Maglie e poi sabato 3 ottobre, dopo l’udienza preliminare, la maratona oratoria di sostegno #processateancheme, alla quale è prevista anche la presenza della leader di Fdi, Giorgia Meloni e di parlamentari di Forza Italia. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno al parcheggio Borsellino del porto di Catania. “A Catania – sottolinea Candiani – accenderemo i riflettori sul tema della libertà. Denunceremo con forza un processo politico che ha la sua genesi nella convinzione di una certa parte politica che gli avversari che non si possono battere nelle urne vanno battuti cercando soluzioni nella aule giudiziarie”.