PALERMO- E’ un racconto che suscita la giusta empatia e che spinge a un abbraccio sia pure virtuale, quello del senatore siciliano Francesco Mollame (M5S) che descrive, su Facebook, il suo impatto con il Coronavirus. Ecco il post: “Buon giorno, ritengo di ringraziare pubblicamente quanti hanno espresso i loro auguri … tanti … E quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto dà forza, non fa sentire soli … ispira un sorriso. Confesso di essere stato fortunato nella mia vita non avendo sofferto mai per gravi patologie… mai stato così male; questo virus è proprio una gran brutta bestia. Ma ciò che non uccide fortifica… Ringrazio ancora quanti operano in prima linea e quanti si sono adoperati da mesi nel predisporre tutte le misure necessarie a combattere questo nemico planetario. Al loro impegno ed al loro lavoro ci affidiamo”.

Il post continua con una dichiarazione di carattere politico che chiama in causa la sanità siciliana: “Resta chiaro che un paziente covid vale quanto un paziente cardiopatico. E continuo a non capire quale sia stata la “ratio” che ha condotto a chiudere un ospedale con tutti i suoi reparti che serve un’utenza di 150.000 cittadini per aprire al suo posto un centro covid. Perché ricordo questo accaduto? Perché la recente promessa che l’Ospedale Civico di Partinico sarebbe stato dotato di due accessi indipendenti per consentire il funzionamento dei normali reparti e del centro covid non viene mantenuta. E sarebbe già tardi. Non vorrei che da un momento all’altro arrivasse un nuovo ordine di trasferimento dei degenti”.

La scoperta del contagio qualche giorno fa, come riferiva l’Ansa in un lancio d’agenzia. ‘Il senatore M5s Francesco Mollame, eletto in Sicilia, è risultato positivo al Covid19. “Visto il mio ruolo non posso tacere. Sin da subito mi sono messo in auto quarantena. Ho ricevuto solo adesso l’esito del tampone. Ho contattato tutte le persone con le quali mi sono incontrato in questi giorni. Ho sempre rigorosamente indossato la mascherina ed evitato assembramenti. Da quando ho avuto la febbre sono rimasto a casa e ho voluto fare subito il tampone”. Il senatore ha preso parte alla manifestazione del 19 settembre scorso che si è tenuta per il rilancio dell’ospedale di Partinico’.