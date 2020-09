PALERMO – Gesto di solidarietà tra Nord e Sud Italia. Protagonisti, due sindaci accomunati dal nome pressoché identico del comune che amministrano: Ventimiglia. Da un lato il primo cittadino di Ventimiglia (ligure) Gaetano Scullino, vittima di un episodio diventato subito virale, durante un’intervista televisiva, il primo cittadino è stato derubato di una giacca e della fascia tricolore poggiate su una panchina. Un furto in diretta, proprio mentre si discuteva di criminalità e sicurezza.

Un brutto episodio la cui eco, oltre a fare il giro del web, è arrivata fino in Sicilia, nell’altra Ventimiglia, nel piccolo comune dell’entroterra palermitano. Ed è qui che il sindaco Antonio Rini (nella foto), ha deciso di contattare personalmente il suo omologo ligure. Per esprimere vicinanza e sostegno Rini ha pensato di donare al primo cittadino ligure, una nuova fascia tricolore.

“Si tratta- dice il sindaco di Ventimiglia di Sicilia – di un piccolo gesto che, solo in parte, ripara un torto subito dal sindaco Scullino. É la testimonianza di un legame ideale e concreto che unisce indistintamente Nord e Sud. Siamo convinti che la lotta alla criminalità, non possa basarsi su luoghi comuni e pregiudizi. La sfida di oggi è quella di creare attività proficue e riflessioni puntuali a partire anche da episodi vili come questi e andare oltre. Ai nostri ventimigliesi liguri un abbraccio e un augurio da parte dei ‘compaesani’ ventimigliesi siculi”.