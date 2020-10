VILLAFRATI (PALERMO) – La situazione sul fronte Covid si fa più critica a Villafrati, nel Palermitano, e da stamattina anche il sindaco Franco Agnello è ricoverato in ospedale. Due giorni fa il primo cittadino dell’ex zona rossa in cui è prepotentemente tornata la paura per l’escalation di casi ha raccontato in prima persona di essere risultato positivo al tampone. Lo ha fatto durante l’ennesima diretta sui social per aggiornare i propri concittadini sull’emergenza sanitaria, precisano di avere la febbre e la tosse e che anche alcuni suoi familiari erano stati contagiati. In ospedale anche il segretario comunale Sebastiano Furitano, il suo ricovero è stato deciso per motivi precauzionali. A Villafrati, una delle prime zone rosse in Sicilia, i nuovi positivi sono 65, 32 in più rispetto al precedente bollettino.

“Temiamo nuova escalation”

“La situazione è più grave di questa primavera – ha detto Agnello in quell’occasione – tutto era circoscritto alla casa di cura Villa delle Palme, adesso i positivi sono diffusi nel paese e non ci sono grandi restrizioni. Invito tutti ad essere responsabili”. Il sindaco ha anche detto che sono stati eseguiti altri 131 tamponi e che in questi giorni l’Asp proseguirà con il tracciamento dei casi, ma l’aumento dei contagi sembra inevitabile. “Nelle prossime ore avremo ulteriori esiti ai test – spiega il vice sindaco di Villafrati, Rosalia Costanza – ma temiamo una nuova escalation. Siamo preoccupati, non avevamo vissuto una situazione così grave nemmeno durante il lockdown e speravamo che la zona rossa fosse soltanto un ricordo. Invece adesso i casi positivi sono diffusi in tutto il paese, non più circoscritti ad un unico luogo e serve davvero tanta, tanta responsabilità”.

Il vice sindaco: “Prudenza o rischieremo grosso”

“Chiedo ai cittadini un esame di coscienza, chiedo attenzione e rigore nei propri comportamenti. Ci si deve responsabilizzare o rischiamo di ammalarci tutti, anche gravemente. Basti pensare – prosegue – che qui a Villafrati già tre persone sono state ricoverate, tra cui una signora di 50 anni, in ospedale ormai da sei giorni. Il Covid può colpire chiunque, la gente deve comprendere che siamo in uno stato di emergenza e che non ci sono alternative: dobbiamo fare attenzione per la nostra salute e quella altrui”.

La festa che ha innescato il contagio

A contribuire alla scia di contagi sarebbe stata la festa per un anniversario di matrimonio a cui avrebbero partecipato 150 persone. Dal giorno di quel banchetto i casi a Villafrati si sarebbero moltiplicati, provocando anche il lungo sfogo, di alcuni giorni fa, proprio del primo cittadino: “Devo dirvi la verità, 150 persone che in questa situazione partecipano ad una festa, lasciano praticamente da sola un’amministrazione. Siamo tutti responsabili. Non puntiamo il dito verso qualcuno perché tutti abbiamo avuto le nostre colpe – ha proseguito Agnello -. Adesso invece abbiamo dimenticato tutto, mi avete lasciato solo perché il fatto che 150 persone si comportano in modo irresponsabile significa lasciare solo un sindaco, un’amministrazione, chi sacrifica la vita e lavora per la salute di tutti. Non posso ricevere ancora adesso telefonate di persone che sono in isolamento ma chiedono di andare a una festa”.

I messaggi: “Forza sindaco!”

Dopo aver reso note le proprie condizioni di salute, Agnello ha ricevuto decine di messaggi di affetto e di incoraggiamento. Sono tanti i sindaci che cercano di dargli forza e manifestano la propria vicinanza: dopo aver vissuto lo status di ‘zona rossa’ l’incubo Covid trona a Villafrati e in modo ancora più diffuso. “Forza sindaco!”, “Non mollare amico mio” e ancora: “Grande sindaco, non mollare”. Sono soltanto alcuni dei messaggi lasciati sulla bacheca Facebook di Agnello.