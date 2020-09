VILLAFRATI (PALERMO) – Villafrati ripiomba nell’incubo e proprio quando il ricordo della ‘zona rossa’ sembrava ormai lontano, nuovi contagi fanno salire l’allerta nel paese del Palermitano. In pochi giorni, infatti, è arrivato a 24 il numero dei positivi, tra quelli accertati attraverso i tamponi e i test rapidi. L’amministrazione comunale torna quindi ad occuparsi della presenza del virus nel territorio: la prima volta il centro dell’epidemia era stata una delle Rsa che si trovano in paese, ‘Villa delle Palme’, adesso la causa della infezione potrebbe essere un banchetto in occasione di un anniversario.

Il banchetto per l’anniversario

Tra gli ospiti qualcuno che lavora in una delle scuole del paese e anche un alunno, con una partecipazione di circa 150 persone. Il sindaco Francesco Agnello ha disposto la chiusura dell’asilo e della materna; scuola elementare e media restano aperte. Nel corso di una diretta sui social ha condiviso coi suoi concittadini tutta la sua rabbia e preoccupazione: “Eravamo usciti dalla zona rossa in modo impeccabile, ma l’irresponsabilità di qualcuno ha dovuto farci ripiombare nell’incubo. Siamo in una situazione di nuovo seria, perché ci siamo dimenticati le situazioni che abbiamo vissuto e tutti i nostri sacrifici sono stati vanificati. Mi sto muovendo per prendere provvedimenti concreti: stavolta chi sbaglia paga”.

I casi sono 24, ma si attendono altri test

Il primo cittadino ha precisato che sono stati individuati 24 cittadini positivi: 8 scoperti grazie al tampone, altri 16 trovati attraverso 125 test rapidi eseguiti su alcuni residenti che presentavano i sintomi del virus. “Attendiamo ancora l’esito di circa sessanta tamponi, ma devo dirvi la verità – ha aggiunto il sindaco – 150 persone che in questa situazione partecipano ad una festa, lasciano praticamente da sola un’amministrazione. Siamo tutti responsabili. Non puntiamo il dito verso qualcuno perché tutti abbiamo avuto le nostre colpe – ha proseguito Agnello -. Adesso invece abbiamo dimenticato tutto, mi avete lasciato solo perché il fatto che 150 persone si comportano in modo irresponsabile significa lasciare solo un sindaco, un’amministrazione, chi sacrifica la vita e lavora per la salute di tutti. Non posso ricevere ancora adesso telefonate di persone che sono in isolamento ma chiedono di andare a una festa”.

Aumentano i positivi pure a Salemi

Villafrati, ex zona rossa durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, proprio come Salemi, paese in provincia di Trapani dove il numero elevato di contagi alimenta nuovamente l’allarme per due focolai, il primo collegato ad un ristoante, l’altro ad una comunità alloggio per anziani. Il totale ammonta adesso a 67 casi positivi, come nelle scorse ore ha spiegato il sindaco, Domenico Venuti: “Lo screening in città da parte dell’Asp di Trapani prosegue. Il panico non aiuta, servono invece comportamenti molto rigorosi e la massima attenzione nei gesti quotidiani”.