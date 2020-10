I numeri regione per regione

Sono il Piemonte (1,22), la Campania con (1,19) e la Sicilia con (1,19) le tre regioni con l’indice di contagio da Coronavirus più alto.

In tutto, le regioni che hanno superato il valore soglia di uno o che lo hanno raggiunto sono 11 e due le province autonome. Le regioni con il valore più basso sono Basilicata, il Molise e l’Emilia Romagna.

Ecco i dati regione per regione: Abruzzo 1,17 Basilicata 0,7 Bolzano 1,12 Calabria 1,06 Campania 1,19 Friuli 1 Emilia Romagna 0,8 Lazio 1,09 Marche 0,99 Liguria 1,16 Lombardia 0,86 Molise 0,7 Piemonte 1,22 Trento 1,06 Puglia 1,02 Sardegna 0,86 Sicilia 1,19 Umbria 1,07 Toscana 0,95 Valle d’Aosta 0,97 Veneto 1,1

Il Lazio ha deciso di imporre l’obbligo di mascherina anche all’aperto e il governo, dopo la nuova fiammata di contagi, ci pensa. Conte

annuncia il via alla campagna per promuovere la diffusione della

app Immuni: ‘È un obbligo morale scaricarla. Non possiamo

permetterci un nuovo boom di casi’.