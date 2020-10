PALERMO – Uno studente del liceo Garibaldi di Palermo è risultato positivo al Covid19 e per due giorni, lunedì e martedì, si tornerà alla didattica a distanza. Due giorni per consentire di effettuare la sanificazione dei locali “nella sede centrale, via Canonico Rotolo e quelli della succursale di via Arimondi – come si legge nel sito del Liceo – le attività didattiche proseguiranno da remoto”. Intanto l’Asp di Palermo secondo protocolli – ha iniziato a seguire i controlli e i tamponi. “Non è chiusa la scuola per Covid – dice la dirigente Maria Vodola – Ho sospeso le attività didattiche in presenza per pulizia straordinaria in attesa di avere indicazioni dall’Asp che è competente a dire cosa fare. Non sono io che decido di chiudere anche se c’è un caso sospetto”. (ANSA).