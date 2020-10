SIRACUSA – Un assessore del Comune di Solarino, in provincia di Siracusa, risulta positivo al Covid e il sindaco Sebastiano Scorpo si mette in autoisolamento, nell’attesa di sottoporsi al tampone che alla fine risulta negativo. Scorpo però rimarrà in quarantena ugualmente. Intanto è stata fornita la lista delle persone che sono state a stretto contatto con l’assessore risultato, invece, positivo al test.



Ancora una volta l’nformazione viaggia sui social. Il primo cittadino solarinese infatti ha invitato quanti siano entrati in contatto con lo stesso o membri della sua giunta ad eseguire i controlli, attivando gli uffici comunali nell’attivazione del protocollo previsto. Nella giornata di ieri è risultato positivo un candidato a sindaco ad Augusta, sempre in provincia di Siracusa.