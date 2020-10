La prendono a pugni per scipparle il telefono: arrestati

Anche l’attività delle Volanti s’inserisce nella strategia del Questore Della Cioppa contro i reati predatori: l’attento e incessante controllo del territorio, con una particolare attenzione ai fenomeni dei reati predatori consumati a danno dei passanti nelle vie del centro storico, ha permesso, infatti, ai poliziotti di arrestare Giuffrida Maria Giovanna, classe 1990, e Pulvirenti Pietro, classe 1998, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, poiché responsabili del reato di rapina impropria in concorso.

La dinamica

I due malviventi, si sono avvicinati a una donna che si trovava a piedi in Piazza Università e, sorprendendola alle spalle, averle sferrato un pugno per farle cadere il telefonino, l’hanno strattonata, si sono impossessati dell’apparecchio e poi si sono fuggiti via appiedati. Grazie alle dettagliate descrizioni dei rapinatori fornite dalla vittima e grazie all’approfondita conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali, gli operatori delle Volanti hanno rintracciato i due responsabili all’interno delle viuzze del quartiere di San Berillo Vecchio, mentre erano ancora in possesso della refurtiva. I due sono stati arrestati e accompagnati in Questura, dove sono stati riconosciuti senza ombra di dubbio dalla vittima che ha formalizzato la denuncia e riavuto il suo cellulare. Di quanto accaduto è stato notiziato il Pm di turno che ha disposto per i due gli la misura degli arresti domiciliari presso le loro abitazioni.