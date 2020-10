CALCIO SERIE C

L'Avellino passa in casa del Palermo che non riesce a conquistare la vittoria

Si è chiuso con una sconfitta l’esordio in casa del Palermo, che non riesce a creare pericoli all’Avellino e si impone con il risultato di 2-0. I rosa non hanno creato molti pericoli alla retroguardia campana. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: I gol sono nati su errore della difesa e lui non può fare altro che raccogliere la sfera da dentro il sacco. VOTO 5,5

PERETTI: Gioca una gara ordinata e non corre particolari problemi. Nel secondo tempo ha il compito di marcare un vecchio volpone come Maniero e non sfigura. VOTO 6-

LANCINI: Per gran parte della gara si perde discutere con l’arbitro che lo ammonisce per proteste. Prova a chiudere, con molta sufficienza, su Fella. VOTO 4,5

ACCARDI: La sua è una prestazione quasi sufficiente. Qualche piccola distrazione che potrebbe costare cara. VOTO 5+

DODA: Deve lasciare il campo poco prima della mezz’ora per infortunio. Sul risultato di 0-0 ha la possibilità di calciare al volo, ma non ci crede. Si perde D’Angelo che porta avanti i suoi. VOTO 5-

Dal 29’ KANOUTE: Non sfrutta le sue caratteristiche in fase offensiva. Arriva una sola volta al cross che esce sballato. VOTO 5,5

ODJER: Viene impiegato nel ruolo di play, ma non è molto preciso nell’impostazione. Meglio da centrocampista di interdizione. VOTO 5

BROH: Chiude un contropiede nel primo tempo, ma rischia perché perde subito palla. Può fare meglio. VOTO 5,5

Dal 65’ SANTANA: Dovrebbe creare pericoli, ma la squadra è già demoralizzata e non riesce. VOTO 5,5

LUPERINI: L’ultimo arrivato è uno dei migliori in campo. Prova ad inserirsi, ma la squadra non lo assiste a dovere. VOTO 5,5

VALENTE: Nei primi minuti è vivace, poi si adagia e prova a riaccendersi nel finale. Prova a dare una mano in fase difensiva. VOTO 6-

RAUTI: Prova a non dare punti di riferimento muovendosi tanto. Non ripete la prestazione fatta contro la Ternana. VOTO 6-

LUCCA: Le maglie della difesa avversaria lo ingabbiano e non crea nulla di pericoloso. VOTO 5,5

Dal 65’ SARANITI: Dovrebbe aiutare in fase offensiva, ma la squadra non ha la possibilità di servirlo. VOTO 5,5

BOSCAGLIA: Non ci pensa due volte e manda in campo Luperini che è da martedì con la squadra. I suoi oggi erano molto nervosi e poco concreti. C’è qualcosa da rivedere sicuramente. VOTO 5-