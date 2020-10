PALERMO – I finanzieri hanno sequestrato, in un emporio a Campofelice di Roccella gestito da un cinese. Sono 52.191 articoli per fumatori (tra cartine e filtri atti alla realizzazione delle sigarette da fumo) senza prescritta autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e in completa evasione d’imposta.

I prodotti erano messi in vendita ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello praticato dai rivenditori autorizzati, con distorsione del mercato legale. (ANSA).