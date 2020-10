Palermo, dalle 21 alle 6 niente alcolici

PALERMO – Il Comune sta per emanare un’ordinanza che vieterà la vendita di alcolici dalle 21 alle 6 del mattino. Si tratta di una misura volta a contrastare la pandemia da coronavirus limitando le possibilità di assembramento. L’ordinanza non è ancora pronta ma sarà operativa già da questo sabato nei piani del sindaco Leoluca Orlando. Il divieto di vendita nelle ore notturne è stato già introdotto in alcuni comuni e riguarda “gli esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita e dei distributori automatici di bevande”. Insomma, il drink è permesso solo al tavolino di un locale.

Orlando: “Siamo a un bivio”

“Siamo di fronte ad un bivio – dice Orlando – . Possiamo fare limitazioni parziali soprattutto per tutte le attività non indispensabili e così evitare un lockdown molto più rigido e completo. Oppure possiamo fare finta che non ci sia un grave aumento dei casi che sta mettendo in affanno il sistema sanitario e quindi aspettare che sia inevitabile il ricorso al lockdown totale. Con tanti sindaci in tutta Italia stiamo condividendo sia le preoccupazioni sia le possibili soluzioni per tutelare le nostre comunità, prima di tutto dal punto di vista sanitario e tenendo conto la necessità di non bloccare l’economia”.