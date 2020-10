Poliziotto aggredito dal branco VIDEO, arrestati tre ragazzi e uno ricercato

TRAPANI – Tre giovani in carcere e uno ricercato per avere aggredito un poliziotto a Marsala. I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, nei confronti di Salvatore Crimi, 18 anni, già detenuto per fatti analoghi, Samuele Maggio, 19 anni, e Salvatore Di Dia, di 23 (anche loro hanno precedenti penali). Una quarta persona al momento è irreperibile.

Indagini di polizia e carabinieri

Il provvedimento nasce dalle indagini dei militari dell’Arma e dei poliziotti, un lavoro portato avanti in stretta sinergia per il contrasto ai fenomeni delinquenziali che sempre più caratterizzano in negativo la movida marsalese, come l’aggressione a sfondo razziale avvenuta pochi giorni addietro che ha portato all’arresto di tre persone.

Un agente ferito

Nell’ultimo fine settimana del mese scorso, nei pressi di Porta Garibaldi, ad essere preso di mira questa volta, oltre a dei giovani stranieri, è un agente di Polizia intento a sedare la violenta rissa.

L’agente di polizia ha riportato diversi traumi in tutto il corpo e due ferite da taglio all’addome e alla coscia, ma non è in pericolo di vita.

Libero dal servizio

Gli arrestati quella sera avrebbero aggredito due giovani stranieri, apparentemente senza giustificato motivo. Il poliziotto libero dal servizio era intervenuto per aiutarli. Il branco si è allontanato per fare ritorno qualche minuto dopo e aggredire l’agente.

Il poliziotto è stato stato accerchiato da dieci ragazzi,, aggredito con un coltello serramanico, e preso a calci e pugni da una decina di persone.

Si cercano altri complici

Il pronto intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Gli accertamenti hanno permesso di indentificare anche un quinto soggetto che è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Si indaga ancora per individuare i restanti componenti del branco. (n.b.)