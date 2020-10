Disperso tra le campagne dopo l’incidente: messo in salvo nella notte

ISNELLO (PALERMO) – Ore da incubo per un uomo trovato in stato confusionale intorno alle 4 di notte nel Palermitano. Dopo un incidente stradale autonomo avrebbe vagato nelle campagne di Isnello, dopo aver perso l’orientamento: per rintracciarlo sono entrati in azione i vigili del fuoco con una squadra operativa, una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), i piloti del Nucleo Sapr (Sistema Aeromobili Pilotaggio Remoto) e un Ucl (Unità di Comando Locale) con personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) con funzioni di coordinamento.

Le ricerche

Le squadre hanno battuto palmo a palmo tutta la zona in cui è stata inzialmente individuata l’auto e nonostante la fitta vegetazione e il buio, i soccorritorio hanno perlustrato tutte le aree anche grazie alle luci di via del drone in volo sulla zona di ricerca. E’ stato proprio quest’ultimo ad attirare l’attenzione del disperso, che a quel punto si è avvicinato nei pressi dell’Unità di Comando Avanzato. Era in stato confusionale, sul corpo sono state rilevate varie escorazioni dovute all’incidente stradale. E’ stato affidato alle cure dei sanitari del 118.