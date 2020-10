L’incidente del cantante De Martino e la paura: “L’intervento è andato bene”

PALERMO – Arrivano buone notizie dall’ospedale San Marco di Catania, dove il cantante palermitano Daniele De Martino è stato operato in mattinata, dopo l’incidente di due giorni fa in autostrada. Nello schianto, avvenuto sulla Palermo-Catania, tra Gerbini e Catenanuova, ha perso la vita lo zio, Stefano Cardella, mentre il 25enne ha riportato dei problemi alla schiena ed è stato necessario eseguire un ‘delicato intervento chirurgico’, come lo hanno definito i suoi manager e l’ufficio stampa, che nelle ultime ore aggiornano centinaia di fans in apprensione sulle condizioni di salute del cantante neomelodico.

De Martino con lo zio Stefano Cardella

Intorno alle 14 il post più recente: “L’intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre l’artista Daniele De Martino è riuscito alla grande. Non sono, per fortuna, avvenute complicazioni nonostante fosse piuttosto delicato. Si attende che Daniele esca dalla sala operatoria e non mancheremo di aggiornarvi”. Decine i messaggi di chi da mercoledì pomeriggio segue con qpprensione la vicenda. L’impatto è avvenuto con un furgone, le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto sono ancora in corso.