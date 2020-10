“Abbiamo sbagliato in fase di impostazione e in fase di ripartenza, ogni volta che ripartivamo loro facevano fallo subito”

BISCEGLIE – Il Palermo deve inchinarsi anche al Bisceglie e rimandare l’appuntamento con la vittoria. I rosa sono sembrati poca cosa rispetto ad un Bisceglie che ci ha creduto di più e si è imposto con il risultato di 2-1, rischiando poco.

Al termine della gara il tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, ha commentato così la sconfitta: “Non siamo stati determinati come loro e non ci siamo calati come loro.Abbiamo iniziato benissimo avendo delle palle gol nette, ma al primo contropiede ci siamo smarriti senza motivo, poi hanno fatto gol loro, sono stati aggressivi loro”.

Boscaglia non è contento di qualche errore e lo sottolinea: “Abbiamo sbagliato nella fase finale, negli ultimi 20-25 minuti c’è stato un assalto, il campo non ti permetteva di fare giocate di qualità. Perdevamo 2-0 al primo tempo, abbiamo sbagliato in fase di impostazione e in fase di ripartenza, ogni volta che ripartivamo loro facevano fallo subito, a noi questo manca, ci manca la furbizia, la malizia, non posso essere soddisfatto, la squadra si sta migliorando e si vede, anche dal punto di vista fisico, abbiamo sfiorato il gol, poi siamo andati vicini a segnare il secondo gol”.

“C’è delusione – sottolinea l’allenatore rosanero-, non c’è felicità, dobbiamo continuare a lavorare e capire che ci possono essere tante partite come queste. Oggi il campo non ti permetteva di fare giocate di qualità, Floriano e Silipo all’ultimo hanno potuto dare qualcosa in più, se fossero partiti loro dall’inizio, avrebbero potuto offrire la stessa prestazione degli altri”.

Nella giornata di ieri l’allenatore dei siciliani si era detto pronto a schierare la difesa a 3, oggi invece ha schierato una difesa a quattro con i rientrati Crivello centrale e Corrado sulla fascia sinistra: “Fino all’ultimo ci portiamo dei dubbi. Crivello è un giocatore che l’anno scorso ha fatto il centrale, avevo bisogno di un giocatore mancino che giocasse in quella zona, avendo Marconi fuori. È stato un cambio dettato da questo”.