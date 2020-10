Positivi due dipendenti dell’Asp di Siracusa, scattato l’isolamento

SIRACUSA – Dopo controlli routinari al personale dell’Asp di Siracusa è emersa la positività al Covid-19 di due dipendenti del distretto sanitario. Come previsto dalle procedure, la direzione sanitaria aziendale ha disposto l’immediata sanificazione di tutti i locali della palazzina di corso Gelone e l’analisi al tampone rapido e molecolare per il personale e per tutti i contatti stretti. I due dipendenti, asintomatici, sono stati posti in isolamento, i contatti stretti che non rientrano nel personale sanitario sono stati posti in quarantena mentre il personale sanitario sarà sottoposto a tamponi seriali. (ANSA).