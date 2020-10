Corruzione nella sanità, “prove evidenti”: a giudizio 10 imputati

PALERMO – Giudizio immediato per tutti gli imputati dell’inchiesta sul presunto giro di tangenti nella sanità siciliana. Il processo inizierà in Tribunale il prossimo 1 febbraio.

Il giudice per l’udienza preliminare Antonella Consiglio ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Sergio Demontis e dei sostituti Giovanni Antoci e Giacomo Brandini, secondo cui “le prove sono evidenti”. L’evidenza è un requisito necessario per saltare l’udienza preliminare e iniziare subito il dibattimento.

Un terremoto giudiziario, lo scorso maggio, ha travolto la sanità siciliana. Dieci le persone arrestate dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria.

Sotto processo sono finiti Fabio Damiani, manager dell’Asp di Trapani ed ex responsabile della Centrale unica di committenza che gestiva le gare di appalto a livello regionale; Antonio Candela, allora coordinatore della struttura regionale per l’emergenza Covid-19 ed ex manager dell’Asp di Palermo; Salvatore Manganaro, considerato il referente di Damiani per gli appalti; Giuseppe Taibbi, che invece era vicino a Candela: Francesco Zanzi, amministratore delegato della Tecnologie Sanitarie spa; Roberto Satta, responsabile operativo della Tecnologie Sanitarie; Angelo Montisanti, responsabile operativo per la Sicilia di Siram e amministratore delegato di Sei Energia scarl; Crescenzo De Stasio, direttore unità business centro sud di Siram; Ivan Turola, referente occulto di Fer.Co srl; Salvatore Navarra, presidente del consiglio di amministrazione di Pfe spa.

L’inchiesta avrebbe svelato un giro di mazzette per pilotare quattro gare di appalto: oltre 600 milioni di euro in forniture e servizi.

Candela nel corso di un interrogatorio ha spiegato di essere finito nella rete di Taibbi, che gli avrebbe fatto credere di essere un agente dei servizi segreti. Il fascicolo si è anche arricchito delle confessioni di Manganaro ai pubblici ministeri.