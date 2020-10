Nuovo corso dell’Asael per i giovani amministratori locali

PALERMO – La programmazione degli interventi e le risorse finanziarie nella formazione dei bilanci degli enti locali, il risanamento degli enti in dissesto e le forme di associazionismo tra Comuni, ma anche le politiche di gestione del personale, le opportunità date dai fondi comunitari e il rapporto con la Regione e lo Stato. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel quarto corso di formazione politico-istituzionale organizzato dall’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani.

‘La nuova governance degli enti locali tra politica, amministrazione, economia, diritto ed etica’ è il tema del corso’. Amministratori locali, esperti in contabilità pubblica e docenti universitari illustreranno gli strumenti tecnico-giuridici necessari affinché gli amministratori locali possano espletare al meglio le loro funzioni.

Il corso, totalmente gratuito, è patrocinato dal dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione Siciliana ed è stato messo a punto in collaborazione con l’Associazione siciliana ex parlamentari regionali e con l’associazione ‘Gam – Politiche per i territori’. Il ciclo di lezioni si articolerà in cinque webinar, per il rispetto delle norme contro l’epidemia da coronavirus, e si concluderà con una tavola rotonda finale, anche questa in videoconferenza.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre, nell’ambito del quale avverrà anche la presentazione del corso da parte del presidente dell’Asael, Matteo Cocchiara. Previsti, tra gli altri, i saluti ai partecipanti da parte degli assessori alla Formazione professionale e alle Autonomie locali della Regione Siciliana, Roberto Lagalla e Bernardette Grasso, oltre che del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.



“L’impegno politico-istituzionale non è una professione, ma nel contempo richiede professionalità e quindi conoscenza – afferma Cocchiara -. La formazione dei giovani amministratori è uno dei punti fondamentali della missione dell’Asael – continua il presidente dell’associazione -. Oggi più di ieri il sistema di funzionamento delle autonomie locali è radicalmente cambiato e così per chi amministra gli enti si rende sempre più necessario un continuo aggiornamento. Per questo motivo – continua il presidente dell’Asael – anche quest’anno abbiamo ritenuto opportuno organizzare un ciclo di incontri con relatori di altissimo livello. Vogliamo dare ai giovani amministratori la possibilità di approfondire argomenti che entrano nello specifico di tematiche particolarmente importanti per la vita degli enti locali – conclude Cocchiara -, tenuto conto soprattutto delle profonde innovazioni che il legislatore statale e regionale ha ritenuto opportuno introdurre nel sistema delle autonomie”.