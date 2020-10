L’Udc attacca Micciché dopo i cambi di casacca all’Ars

PALERMO- All’Udc non l’hanno presa bene. Una nota di fuoco del partito viene battuta dalle agenzie e commenta il transito in Forza Italia di Margherita La Rocca Ruvolo. “Non ci scandalizzano i cambi di casacca ma che a legittimarli siano gli alleati, allora assistiamo ad uno spettacolo avvilente. Che poi lo faccia il presidente di una assemblea regionale francamente fa cadere le braccia perché mortifica innanzitutto la considerazione che si ha della Istituzione che si rappresenta, tenuta ad un ruolo di terzietà, e si partecipa al mercato delle vacche. L’Udc cresce in termini di consenso di rappresentanza e di credibilità in tutto il territorio nazionale, nonostante questi rampanti filibustieri”. Così in una nota l’Ufficio stampa nazionale Udc. Un duro attacco che dà l’idea della tensione tra alleati di centrodestra.