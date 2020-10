Corruzione e immigrazione clandestina: blitz, coinvolti dipendenti comunali

La polizia ha scoperto un comitato d'affari per "la compravendita" della cittadinanza italiana in favore di brasiliani.

CATANIA – Un vero e proprio comitato d’affari, creato ad hoc, per poter gestire “una compravendita della cittadinanza italiana” in favore di brasiliani. E tutto grazie alla “compiacenza di impiegati infedeli del comune di Catania”. La polizia di Catania ha però scoperto il “trucco” e ha messo fine ai piani illeciti di diversi indagati.

Le immagini del blitz

L’inchiesta e le accuse

È scattata questa mattina un’operazione della Squadra Mobile di Catania anti-corruzione e contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Gli indagati “sono accusati a vario titolo, di associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dalla transnazionalità e dal fine del profitto, corruzione, falso in atto pubblico”.

L’inchiesta, coordinata dalla procura di Catania, ha documentato la catena illecita che avrebbe permesso ai sudamericani di ottenere la cittadinanza italiana attraverso il sistema del cosiddetto “iure sanguinis”. Per essere più precisi, è una procedura che riguarda gli stranieri discendenti di un cittadino italiano. Insomma “seguendo la linea di sangue” si può ottenere lo status di cittadino italiano.

Il comitato d’affari

La polizia, attraverso una delicata attività investigativa, ha cristallizzato l’esistenza di un comitato d’affari, che avrebbe carattere transnazionale, e sarebbe da tempo operativo proprio “nel settore della compravendita della cittadinanza italiana”. Tutto sarebbe reso possibile attraverso l’aiuto e il supporto – di natura illecita – di alcuni dipendenti dell’amministrazione comunale di Catania.

Il pagamento della bustarella

Una telecamera della Squadra Mobile è stata installata nell’Ufficio cittadinanze del Comune di Catania (GUARDA IL VIDEO). Ed è così che gli investigatori hanno immortalato il “pagamento” per i favori resi da una delle dipendenti infedeli finita nella rete della polizia.

In un video, infatti, si registra “lo scambio dell’utilità incassata dai dipendenti pubblici – scrivono gli inquirenti – in cambio dei favori resi nell’espletamento delle loro mansioni”. Insomma, la bustarella.

Le telecamere della Squadra Mobile

Le intercettazioni

Gli incontri avvenivano di mattina presto, forse per non destare sospetti. Alle 7.30 un delegato del “comitato d’affari” si mette in contatto con una dipendente, che da dietro la sua scrivania di dipendente pubblico avrebbe fatto parte del sistema illecito.

Il linguaggio in alcuni casi è criptico. Uno degli indagati informa la donna del numero di pratiche e di alcuni ostacoli da superare.

L’indagato: una notizia buona, e una antipatica. Allora, la notizia buona te la dico per prima, la notizia buona è che sono venuti cinque. La notizia cattiva è che rompono prima di arrivare… perché le vogliono fatte ogni tre giorni.

Immortalato il momento in cui l’uomo prende i soldi e li consegna alla donna.

L’indagato: Speriamo che siano giusti… 625 euro… giusto?

Il linguaggio in codice

Quando c’è da discutere di “metodo”, la donna parla di “pulizia della casa”, ma per gli investigatori è solo un modo per depistare…

L’indagato: ascoltami , allora giorno 15… scusami lunedì prossimo già sono 5… ma uno gli compra tutti i prodotti … andarci noi ogni 3 giorni!

La dipendente: Dal primo momento… all’epoca quando ha cominciato, mi ha detto “no la pulizia deve essere fatta, casa pulita”. A metà il cambio della biancheria, per il resto se lo fanno loro