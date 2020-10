Covid, la seconda ondata travolge l’Italia: “Picco possibile entro Natale”

La seconda ondata dei contagi Covid travolge l’Italia e l’Europa, con dati che hanno già reso necessie restrizioni in quasi tutti i paesi e lockdown già in vigore in Francia e Germania. Secondo Stefania Salmaso, epidemiologa, già a capo del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, intervistata dal Corriere.it, il picco dell’epidemia stavolta potrebbe arrivare entro Natale, anche se non è semplice prevedere quando cominceranno ad abbassarsi i dati sul contagio. “Difficile sapere quando ci fermeremo e fare delle previsioni perché molto dipende da quanto funzioneranno le misure di contenimento concordano gli esperti”, spiega il medico. “Ci sono proiezioni che indicano che il picco potrà arrivare verso la metà di dicembre, ma sono supposizioni che vanno prese con mille molle. Può succedere, ma potrebbe anche non succedere: ci sono moltissime variabili in gioco e ogni ipotesi è un azzardo. La speranza è che a un certo punto riusciremo a fare quello che è stato fatto da fine aprile-maggio, per tornare con un Rt pari a 1”.