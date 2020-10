“Non fermate lo sport”, sabato in piazza contro le chiusure

PALERMO – Il mondo dello sport non vuole fermarsi. Il Dpcm, presentato domenica scorsa dal Governo, ha, però, deciso lo stop per alcune attività di questo mondo che sabato 31 ottobre si ritroverà per manifestare.

L’appuntamento è per sabato 31 alle 11:30 a Piazza Verdi e “la manifestazione – fanno sapere gli organizzatori – sarà pacifica, senza esclusione di nessuna disciplina. Parteciperanno associazioni sportive da tutta la Sicilia che si occupano di varie discipline”.

“Molte delle associazioni palermitane che parteciperanno alla manifestazione fanno parte delle palestre di bodybuilding, di powerlifting, ma anche di danza e piscine, vale a dire dalle attività sportive più colpite dal nuovo DPCM di Conte, che ha vietato del tutto lo sport al chiuso”.

Gli organizzatori ci tengono a precisare che la loro sarà una manifestazione del tutto pacifica e confidano “che possano avere luogo esibizioni sportive proprio al fine di mostrare la bellezza del mondo che il Presidente del Consiglio ha illegittimamente fermato con un tratto di penna.

La contestazione, pur essendo pacifica, sarà ferma nei propositi, consistenti nella richiesta di revoca del provvedimento, specie in assenza di evidenze in grado di dimostrare che nelle palestre è facilitato il contagio”.

“Riteniamo – concludono gli organizzatori della manifestazione -, infatti, che la chiusura dello sport sia dipesa più che da evidenze scientifiche, da una discutibile e soggettiva valutazione in ordine all’essenzialità di tale attività, valutazione che è soltanto frutto di pregiudizio, e denota il carattere illiberale dei provvedimenti, poiché per gli sportivi, ma in fondo per gli esseri umani, lo sport è essenziale, lo sport è vita”.

Alle 12:30 circa i manifestanti, come vittime di un plotone di esecuzione, si stenderanno per terra rimanendo immobili.

Leggi anche: “La chiusura di piscine e palestre mi costringono a tenere chiusa la mia attività”