Coronavirus, il limbo dei positivi: “L’Asp sparita, nessun tampone”

CATANIA – “Mi sento sequestrata nella mia casa”. Giovanna Ensabella, 39 anni, risulta positiva al Covid-19 dal 23 ottobre. Ma da quel giorno non ha ricevuto alcuna telefonata da parte dell’Asp di Catania. Solo una mail, lo scorso 29 ottobre, che annunciava l’impegno ad effettuare il tampone di controllo a domicilio dopo dieci giorni, “ma oggi sono tredici giorni e non si è fatto vivo nessuno. Nè una telefonata, né una mail. Nulla. E a tutti i numeri a cui chiamo, Asp e Usca che siano, non risponde nessuno o risultano occupati”.

“Ho fatto il tampone in un laboratorio privato il 23 ottobre, su suggerimento di un mio amico medico che al telefono mi ha sentito tossire, ed è risultato positivo”. Da quel giorno, Giovanna – esperta di infortunistica stradale nel ramo assicurazioni – ha deciso di mettersi in quarantena. “Ma è stata una mia decisione per senso di responsabilità”. L’odissea è iniziata immediatamente. “Non mi rispondeva nessuno”, dice. E sono servite molte “pressioni”, per poter aprire il suo fascicolo con relativo numero di protocollo. “Il sistema non funziona, almeno nel mio distretto di competenza, che è Gravina”.

“Ho anche chiamato i carabinieri chiedendo di poter essere scortata per poter effettuare un tampone in un laboratorio privato – dice Giovanna – ma mi hanno sollecitato a chiamare i numeri dell’Usca. Ma continua a non rispondere nessuno. Ho già parlato con i miei legali per valutare se ci sono spazi per poter presentare una querela. Io se esco rischio una denuncia penale. È scandaloso”.

La storia di Giovanna è la riprova di come i numeri di positivi sono diventati così alti che anche il sistema sta subendo molti ritardi. “Ma serve intervenire e presto. Non possono lasciare una persona a casa per giorni senza fornirgli alcuna informazione”, chiosa la 39enne.

Aggiornamento ore 19.58. La professionista, a seguito dell’articolo pubblicato, è stata contattata dall’Asp che le ha comunicato che domani avverrà la visita a domicilio dei medici Usca per il tampone di controllo.