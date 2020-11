Gianolla: “Grazie a chi ha accettato la richiesta di rinvio”

RAGUSA – In casa Passalacqua Ragusa si fanno ancora i conti con la positività al Covid di alcune giocatrici e non si quando saranno nuovamente disponibili.

Intanto le ragazze negative continuano ad allenarsi e l’assistant coach Angela Gianolla ha parlato della situazione che si sta vivendo in casa Passalacqua: “Le ragazze hanno subito una discreta battuta d’arresto. Le ‘superstiti’ stanno cercando di fare il loro meglio per tenere alta la tensione e rimanere sul pezzo, ma sono solo cinque e non è sempre facile. Si tratta di ragazze di esperienza e sanno bene che devono cercare di migliorarsi”.

“Ringrazio le società che in nome della sportività e per voglia di competere ad armi pari ci hanno concesso il rinvio delle gare che, altrimenti, sarebbero state non dico falsate. Ci rendiamo conto di essere fortunati per non essere a casa con il Covid”.

In chiusura Gianolla rivolge un messaggio ai tifosi: “Un saluto ai tifosi che non possono venire a riempire il palazzetto. Noi vi manchiamo, ma crederei anche voi mancate a voi. Mi auguro che dopo Natale si possa tornare a riempire il palazzetto come era una volta”.