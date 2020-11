Lutto nel giornalismo palermitano, addio a Massimo Bellomo

PALERMO – E’ morto a Palermo il giornalista professionista Massimo Bellomo, 59 anni. Da tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Per anni è stato all’ufficio stampa della provincia di Palermo, poi ha curato l’informazione per l’azienda ospedaliera Villa Sofia e Cervello. Sempre cordiale con i colleghi ha rappresentato per anni un punto di riferimento per quanti hanno fatto cronaca in questa città. Bellomo era tesoriere dell’associazione siciliana della stampa. Lascia la moglie e due figli. (ANSA)