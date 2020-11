Emergenza Covid, governo a un bivio sul lockdown generale

ROMA – Emergenza Covid, governo a un bivio sul lockdown generalizzato. Aumentano le pressioni su palazzo Chigi per un nuovo stop a livello nazionale che l’ultimo Dpcm di Conte vorrebbe scongiurare. I medici di tutta Italia continuano a lanciare messaggi di allerta invocando il lockdown e nel governo cresce la preoccupazione tanto da pensare a un nuovo giro di vite sulle restrizioni, almeno nei weekend. Il premier, però, vuole procedere con cautela valutando gli effetti a 15 giorni delle ultime misure varate. La data da tenere d’occhio per vedere quindi se verranno varate misure più severe è quella del 15 novembre. Se i dati domenica prossima dovessero confermare una insufficienza di efficacia delle misure attualmente in vigore il governo potrebbe decidere di dichiarare zona rossa l’intero territorio nazionale.