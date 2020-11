Covid: morto Berni, buono come il pane che regalava

Pensiamo che 'Berni' sia in cielo in questo momento, altrimenti che vita sarebbe?

Pensiamo che ‘Berni’ sia in cielo in questo momento, altrimenti che vita sarebbe? Lui che, durante il lockdown, dava gratis pane e brioche a chi ne aveva bisogno. Aveva la sua bottega in via Paolo Sarpi, a Milano. Stava lì da trent’anni. C’era, appunto, il lockdown, ‘Berni’, cioè Gianni Bernardinello, aveva sistemato il suo buonissimo pane e le sue fragranti brioche davanti al negozio. E un cartello: “Per andare incontro a chi ha bisogno. Servitevi pure e pensate anche agli altri”. E’ morto di Covid a settantasei anni.

‘Ciao Berni’ e le lacrime

Sui social, e non solo, tanti ricordano con affetto quest’uomo affettuoso, dal sorriso croccante. Alcuni messaggi: “Addio Berni, leggo adesso sul giornale che il covid ti ha portato via. Eri un papà, uno zio, il nonno che non ho mai avuto. Il tuo pane, che donavi ai poveri, le tue zuppe calde, quel piatto che facevi con la ricetta della bisnonna Maria…”. “‘Ragazzo’, ci vedrai dal cielo ….insieme ai nostri aeromodelli e droni … vola insieme a loro!”. Un cielo appena sfornato per un’anima buona. Come il pane.