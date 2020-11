Boscaglia: “Partita complicatissima. Bravi i ragazzi”

PALERMO – Il Palermo conquista la terza vittoria consecutiva e lo fa mettendo al tappeto il Potenza di Capuano, che si arrende per 1-0. Al termine del match mister Boscaglia ha parlato così:

“Avevamo preparato la partita per giocare con più velocità dietro e nel primo tempo non lo siamo stati. Abbiamo provato molti cambi gioco a difesa schierata, cosa che non dovevamo fare. Nel secondo tempo abbiamo lavorato tantissimo tra le linee e abbiamo creato tantissimo”.

I cambi hanno permesso al Palermo di conquistare la vittoria e su questo Boscaglia risponde così: “Sono stato fortunatissimo (ride, ndr). Avevamo bisogno di giocatori che andassero in 1 contro 1 e che si inserissero da dietro, in questuo Luperini è eccezionale”.

Al termine del primo tempo il tecnico ha dovuto sostituire Peretti per mettere dentro Accardi perché l’ex Verona ha avuto un problema fisico: “Ha avuto un affaticamento al polpaccio e non stava benissimo”.

“Il pareggio ottenuto contro il Catanzaro – continua l’allenatore rosanero – è stata la scintilla e ha dato fiducia. Anche tutto quello che ci è successo di negativo col Covid ci ha compattato e reso più disponibili nei confronti dei compagni. Il discorso è semplice, dobbiamo continuare così. Non basta averlo fatto finora. È la strada che abbiamo intrapreso e dobbiamo continuare così”.

Il tecnico ha voluto fare i complimenti alla squadra per quanto espresso oggi in campo: “La vittoria è sempre importante, sono molto contento perché oggi la squadra ha dimostrato grande maturità nonostante gli errori del primo tempo. La partita è stata complicatissima, gestita con grande maturità dai ragazzi. Io vengo qui e mi prendo tutti i meriti, ma sono della squadra e dello staff che lavora con me, tutti professionisti top. Devo dare merito a loro, che quando eravamo a letto col virus hanno lavorato in maniera splendida”.

“La squadra – confessa il tecnico – ha dei margini di miglioramento, è in evoluzione da tutti i punti di vista, soprattutto fisico. Ci mancano giocatori importanti ancora come Lancini, Somma, Santana e tutti gli altri che sono stati fuori come Luperini e Accardi”.

Boscaglia ha parlato anche di Gregorio Luperini, autore del gol vittoria: “Il gol è importante per lui e per la squadra. È un giocatore di inserimento, bravissimo ad attaccare gli spazi che creano gli attaccanti. Ci aspettiamo questo da lui, adesso sta tornando e siamo tutti molto felici”.

Nonostante il buon momento il tecnico vuole tenere tutti con i piedi per terra: “Abbiamo vinto 3 partite ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo cercare di scalare la classifica partita dopo partita sapendo di avere squadre forti davanti a noi. Non possiamo perdere energie guardando la classifica e pensando a quello che sarà”.

“Sono abbastanza contento di quello che vedo, ma non sono sorpreso. So che non sarà sempre così, incontreremo giornate storte e avversari importanti. Non dobbiamo mai perdere il nostro modo di essere, pur adattandoci a tutte le situazioni. Non dobbiamo dormire sugli allori”.

Adesso il Palermo avrà una settimana di riposo e potrà recuperare qualche energia: “Devo ringraziare i ragazzi che sono stai sostituiti. Stanno facendo cose importanti e sono a disposizione. Rauti non stava benissimo dal punto di vista agonistico. Domani riposiamo, a parte chi deve fare terapie. Una settimana tipo ci vuole per prendere un po’ di fiato e non perdere quello che abbiamo fatto”.