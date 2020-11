Estorsione e maltrattamenti al padre, condannato ex tossicodipendente

MARSALA – Un ex tossicodipendente, Leonardo Alagna, 45 anni, è stato condannato dal Tribunale di Marsala a quattro anni e 3 mesi di reclusione per estorsione, tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, tutti reati commessi in danno del padre, nonché per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e resistenza a pubblico ufficiale. Per l’imputato, il pm Antonella Trainito aveva invocato 10 anni di carcere, ma il Tribunale, pur riconoscendo l’uomo colpevole, gli ha concesso l’attenuante dell’esiguità delle somme di denaro ripetutamente chieste al genitore. Dopo un periodo in carcere (dietro le sbarre finì per avere violato provvedimento di allontanamento dalla casa del padre), lo scorso settembre, Leonardo Alagna era stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Adesso, essendo deceduto, per un ictus, un paio di paio di settimane fa, il genitore, il Tribunale ha ordinato l’immediata liberazione dell’imputato condannato perché i reati contestati non possono essere reiterati. (ANSA).