Policlinico, Sirna: “Nessun medico è solo, sicurezza è nostra priorità”

CATANIA – “Nessun medico deve sentirsi lasciato solo. L’Azienda è consapevole del grande lavoro che stanno svolgendo in questa emergenza sanitaria e per questo li ringrazio uno per uno”. Sono le parole di Gaetano Sirna, neo direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-San Marco, ad alcune testimonianze raccolte in questo ore da Livesicilia dal personale sanitario che è in servizio al Pronto Soccorso del Policlinico.

Sui casi di positività di medici e personale sanitario Sirna rimarca “che sono avvenute le dovute comunicazioni all’Asp di Catania che ha il compito del tracciamento e dello screening”.

“Sono informato quotidianamente su quello che accade al Pronto Soccorso. La sicurezza del nostro personale è una nostra priorità e stiamo già agendo per migliorare anche il sistema di areazione”.

E sui presidi di protezione. “Sui calzari le posso già dire che l’azienda li sta acquistando e quindi a breve sarà coperta la carenza della fornitura”, risponde ancora Sirna.



Le tute che non sarebbero sicure? “Su questo le dico francamente che non mi è arrivata alcuna segnalazione. Verificherò di cosa si tratta e a quel punto cercheremo di capire cosa è accaduto direttamente con la Protezione Civile che ci rifornisce”, assicura il direttore generale.

Sirna però ci tiene a rimarcare nuovamente una cosa: “La mia porta è sempre aperta. Stiamo affrontando una battaglia storica e questa azienda è vicina a tutto il personale che vi opera. E deve operare nella massima serenità e sicurezza”.