Covid, morto Filippo Ales: “Ha combattuto con coraggio”

PALERMO- L’annuncio di un’altra foglia che si è staccata dal ramo è su Facebook: “Ha combattuto per 20 anni contro il Parkinson, ma non è riuscito a battere il nemico subdolo Covid. Purtroppo Claudio Ales, Alessandro Ales e la moglie Santina annunciano l’improvvisa perdita del nostro caro Papà. Grazie a tutti per la vostra vicinanza”. Filippo Ales, 78 anni, veterano della buona politica, delle battaglie sociali e della solidarietà, era conosciuto da molti e voluto bene da tutti. Sul suo profilo Facebook campeggia una frase che è un manifesto di vita: “Amo la mia Famiglia, la Libertà e la Democrazia”.

Il ricordo di un uomo circondato dall’affetto

C’era tanto affetto, con l’amore delle persone care, nel cammino di Filippo. C’era e c’è adesso dopo il distacco. Ha scritto Toni Costumati, uno che lo conosceva bene: “Con Filippo ho percorso un pezzo importante della mia vita, sia legato al mondo del lavoro, che dell’impegno associativo nelle ACLI e politico nella DC. Eravamo legati da un sincero rapporto di reciproca stima”. Toni, poi, racconta: “Filippo l’ho conosciuto giovanissimo alle Acli nei primi anni Ottanta: in quel periodo è stato uno dei protagonisti di iniziative nell’ambito dell’occupazione giovanile. Nel frattempo è stato anche impegnato nella DC di quegli anni, sia nel movimento giovanile che nel partito. Sempre molto pacato e riflessivo, sempre disponibile all’ascolto. Era un esperto di cooperazione sociale e di politiche sociali in genere. Ha dato vita ad importanti attività nell’ambito dell’assistenza e cura degli anziani anche sotto l’aspetto della riabilitazione”.

Anche nel ricordo di Totò Cianciolo emerge il profilo di una persona generosa: “Ciao Filippo Ales. Apprendo che il Covid ti ha colto di sorpresa e sono molto addolorato. Oltre 40 anni di stima e amicizia. Ho imparato tanto dai tuoi consigli e dalla caparbia testimonianza di servizio che ha ispirato ogni cosa che hai fatto. Sei nella memoria dei tantissimi amici presente con il tuo sorriso e con l’abbraccio sincero dell’Uomo Buono”.

La lotta contro il Parkinson

E c’era la lotta contro il Parkinson, vissuta come una missione di aiuto ai compagni di viaggio. Nel profilo di Filippo si legge una frase dell’attore Michael J Fox: “Ho capito presto che il tremore incontrollabile è un fenomeno puramente fisico, una distrazione. L’importante è che lo sia anche per chi mi guarda da fuori. Se siamo entrambi rilassati il Parkinson prende il suo giusto posto nella vita come la pioggia o il mal di denti”. E un pensiero di Albert Einstein dopo un apologo sull’importanza di essere se stessi e di seguire la propria strada, secondo natura e coerenza: “Tutti sono geni. Ma se giudichi un pesce in base alla sua capacità di arrampicarsi su un albero, lui vivrà tutta la sua vita pensando di essere stupido”. Chi è amato non parte mai da solo. Qui Filippo è in una foto familiare che lo ritrae sereno, come lui era. Con i sorrisi del tempo in cui era bello sorridere insieme.