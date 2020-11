Altri due femminicidi nella Giornata contro la violenza sulle donne

Due donne sono state uccise a coltellate dai loro partner, nel Veneto e in Calabria, proprio mentre si celebra oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie a Cadoneghe, in provincia di Padova, e una donna di 51 anni è stata uccisa a Stalettì, sulla costa ionica catanzarese. Nel primo caso è stato

l’omicida -Jennati Abdefettah, un magazzinieri marocchino di 40 anni- a chiamare i carabinieri, mentre nel secondo è stato fermato un 36enne di Badolato che, secondo i responsabili dell’inchiesta, aveva una relazione extraconiugale con la vittima.