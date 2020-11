Dal fotografo al dipendente della prefettura: Covid, altre due vittime

PALERMO – “Un omone che sembrava invincibile”. E’ uno dei tanti pensieri rivolti a Girolamo Lamattina, funzionario informatico dell’ufficio di gabinetto della Prefettura di Palermo, deceduto dopo due settimane di ricovero in ospedale, in seguito all’infezione da Covid. Si tratta delle seconda vittima del focolaio che si è sviluppato negli uffici di via Cavour: a perdere la vita in seguito al Coronavirus, nei giorni scorsi, anche Beniamino Gioia, che lavorava all’ufficio del personale e aveva 55 anni: ha lasciato moglie e figlia. Nelle scorse ore, la notizia del decesso di Lamattina, che era anche segretario dell’associazione della Comunità Ellenica Siciliana. “Girolamo è spirato dopo aver lottato come un leone per due settimane con un nemico tanto invisibile quanto potente”, si legge nel post condiviso sui social.

‘Sempre in prima linea’

“E’ sempre stato in prima linea in ogni manifestazione della nostra Comunità nella quale è stato vice presidente e poi segretario. E’ venuto a mancare un pilastro della nostra Comunità e certamente il pilastro della sua famiglia alla quale ci stringiamo oggi con tanto affetto ma purtroppo solo virtualmente”.

Partinico in lacrime

Lacrime anche a Partinico, dove è morto Giovanni Catalano, storico fotografo della cittadina nel Palermitano. Dopo i primi sintomi e il peggioramento delle sue condizioni di salute, era stato ricoverato al Covid hospital, ma è deceduto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre nel Covid Hospital della località siciliana dove si trovava ricoverato. A Partinico tutti conoscevano Catalano, sono decine i messaggi sui social per ricordarlo e condividere aneddoti che lo riguardano: “Sembra ieri quando portavo a lui i rullini da sviluppare. Che grande dispiacere”, scrive Roberto. “Un uomo gentile e sempre disposto a regalare un sorriso”, aggiunge Francesco.