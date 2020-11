Dalla pistola rubata al giro di droga: quattro condanne

PALERMO – Avrebbero gestito lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana ad Altavilla Milicia. Il giudice per l’udienza preliminare Roberto Riggio ha condannato quattro imputati: Dario Ribaudo 6 anni e 8 mesi, Salvatore Lombardo 4, Alessandro Stracuzzi 3 anni e mezzo, Vincenzo Filippone 2 anni con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’indagine l’anno scorso era partita dal furto di una pistola subito da un carabiniere. I militari della compagnia di Bagheria misero sotto intercettazione il telefono di Ribaudo, scoprendo che non solo avrebbe rubato l’arma, ma gestiva pure un giro di spaccio di droga con l’aiuto della moglie Daniela Stagno, processata a parte.

La droga veniva comprata nei rioni Falsomiele e Bonagia, a Palermo, trasporta in macchina ad Altavilla Milicia e ceduta agli spacciatori. I giovanissimi, tra cui tanti minorenni, fumavano erba. I più grandi sniffavano cocaina.

Le intercettazioni disposte dalla Procura di Termini Imerese svelarono il ruolo di Ribaudo che di certo non ha brillato per riservatezza: “Franchino è quello dove io compravo l’erba… io e mio cognato Roberto compravamo alla settimana quindici chili di erba e gli davamo qualche 14 mila euro”.

Gli affari andavano bene, ma c’erano pure i rischi di impresa, visto che a volte Ribaudo cedeva la droga accettando pagamenti posticipati: “… ho un macello di soldi fuori… la confusione del cervello credimi… tutte cose scritte sono sangue… i pensieri sono forti perché conoscono a me capisci… se io non mi presento là con i soldi poi loro vengono a cercare a me e o devo andare a cercare gli altri purtroppo a ruota”.

Le microspie hanno intercettato conversazioni dal significato inequivocabile: “… io te li do i soldi… te la pago io e io gliela do a 65 a loro e ci guadagno 150 euro”.