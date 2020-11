Palermo-Monopoli, i rosanero la chiudono: 3-0 con Saraniti

PALERMO – Il Palermo va alla ricerca del riscatto dopo aver subito la sconfitta nei minuti finali contro la Turris. La squadra di Boscaglia cercherà i tre punti per non allontanarsi troppo dalla zona play off e andrà in campo con il 4-2-3-1, ma di fronte si troverà un Monopoli imbattuto in trasferta, reduce dal pareggio rocambolesco contro il Bisceglie e che andrà in campo con il 3-5-2.

PRIMO TEMPO:

Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Maradona comincia la gara. La prima palla è gestita dagli ospiti che attaccheranno da sinistra verso destra. Al 2′ Palermo conquista un calcio d’angolo, si presentano Silipo e Almici che scambiano, con l’attaccante scuola Roma che tira in porta e viene fermato da Menegatti. Sulla ribattuta il Palermo viene preso di sorpresa, Somma riesce a chiudere ma poi si caccia nei guai perché serve Pelagotti che blocca e il Monopoli conquista una punizione indiretta dentro l’area rosanero. Paolucci, che batte, viene fermato. Contropiede del Palermo al 6′, Floriano la lascia a Rauti e si accentra dentro l’area. L’attaccante di proprietà del Torino prova un cross che attraversa tutta l’area.

Ancora Palermo in avanti. All’8′ Floriano viene servito da Silipo e prova un tiro a giro che viene deviato in angolo. Azione perfetta del Palermo al 10′. Marconi scarica per Floriano che serve Saraniti, l’ex Lecce fa un velo per Rauti che si allarga sul centro sinistra, entra in area di rigore e tira in porta dove Menegatti è attento, sulla ribattuta prova Saraniti fermato dalla difesa pugliese. Quasi solo Palermo in questi primi 15′ di gioco, che cerca il gol del vantaggio con insistenza. Al 16′ Floriano largo sulla sinistra serve Rauti posizionato al limite dell’area, che si gira e serve Silipo. Il classe 2001 si sposta la sfera sul sinistro e calcia verso la porta del Monopoli, ma fa la barba al palo. Chiusura provvidenziale di Marconi al 18′ che in scivolata interviene sulla sfere e ferma Starita lanciato verso la porta del Palermo.

Al 19′ cross di Crivello dalla sinistra, Menegatti esce e smanaccia. Sul pallone arriva Rauti che si gira spalle alla porta e viene atterrato da Mercadante. Per il signor Vigile non ci sono dubbi e fischia calcio di rigore per il Palermo. Si incarica della battuta il numero 29 Almici che batte centrale e beffa Menegatti portando il Palermo avanti per 1-0. 3‘ più tardi gli uomini di Boscaglia raddoppiano portandosi sul 2-0. Calcio d’angolo battuto alla perfezione dalla sinistra da Silipo per Marconi, che si avvita bene e. mette sotto l’incrocio dei pali. Minuto 28′ Guibere prova a saltare in velocità Silipo e Almici, con il terzino che taglia la strada e viene atterrato dal centrocampista pugliese. Chiusura di Luperini al 35′ che permette la ripartenza del Palermo, Rauti scarica per Floriano che si allarga sulla sinistra, prova a mettere la palla al centro dell’area ma il Monopoli allontana in calcio d’angolo.

Al 40′ prova a reagire il Monopoli che si spinge un po’ di più nella metà campo rosanero, ma la squadra di Boscaglia chiude bene le sortire offensive dei pugliesi. Ancora Marconi provvidenziale in chiusura al 45′. L’ex Monza chiude bene su Santoro lanciato sull’out destro. Il primo tempo si chiude con i rosa avanti 2-0.

SECONDO TEMPO:

Calcio di punizione per il Palermo al 2′, battuta da Rauti che prova la conclusione verso la porta difesa da Menegatti ma è poco preciso. Contropiede per il Palermo, Silipo gestisce palla scarica per Saraniti che prova un cross tagliato per Floriano che sbaglia calciando verso l’estremo difensore avversario. Ripartenza degli ospiti al 6′ ed Almici, per fermare Santoro che aveva superato Somma, è costretto al fallo. Girandola di cambi al 60′, Scienza cerca di dare una scossa ed effettua tre cambi togliendo dalla disputa Mercadante, Tazzer e Starita per Vassallo, Zambataro e Marilungo; Boscaglia risponde per Kanoute al posto di Silipo e Broh per Rauti. Al 64′ Floriano viene servito da Borh si accentra e prova il tiro in porta, costringendo Menegatti a mandare in angolo.

Quando mancano 15′ alla fine della il Palermo chiude definitivamente la partita. Almici discesa sulla fascia destra, scarica per Kanoute che serve Saraniti all’interno dell’area di rigore; il numero 9 si gira su se stesso e calcia verso la porta difesa da Menegatti e chiude la gara.

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 24 Somma , 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 27 Luperini, 19 Odjer; 10 Silipo (dal 60′ Kanoute) , 23 Rauti (dal 60′ Broh), 7 Floriano (dal 69′ Valente); 9 Saraniti. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 3 Corrado, 4 Accardi, 5 Palazzi, 8 Martin, 13 Lancini, 14 Valente, 17 Lucca, 20 Kanoute, 21 Broh

MONOPOLI: 22 Menegatti, 5 Arena, 6 Nicoletti, 3 Mercadante (dal 60′ Vassallo), 28 Santoro (dal 72′ Samele), 8 Piccinni (dal 72′ Sales), 4 Giorno, 31 Tazzer (dal 60′ Zambataro), 29 Guiebre, 10 Paolucci, 7 Starita (dal 60′ Marilungo). Allenatore: Giuseppe Scienza. A disposizione: 12 Pozzer, 19 Antonacci, 24 Nina, 27 Rimoli.

ARBITRO: Mario Vigile (Fontemurato-Ciancaglini). IV UOMO: Mario Perri.

NOTE: Ammoniti Pelagotti, Saraniti, Almici (P), Paolucci (M)

Marcatori: Almici 20′, Marconi 23′, Saraniti 75′.