PD, Leone responsabile regionale del dipartimento “diritti”

“La nomina di Maria Grazia Leone come Responsabile Regionale del Dipartimento “diritti” per il Partito Democratico ci rende particolarmente orgogliosi come Santantonesi, perché Maria Grazia ad Aci Sant’Antonio è cresciuta e perché vive il paese in maniera pulsante, partecipando attivamente ai processi di crescita della comunità”. Lo scrive in una nota il coordinatore del circolo del Pd locale, Quintino Rocca.

“Questa notizia, inoltre, rappresenta un sollievo per i militanti, perché le oculate scelte del Segretario Regionale Anthony Barbagallo dimostrano che c’è un partito capace finalmente di premiare tanto il merito quanto la competenza, selezionando la sua classe dirigente tra quelle persone che si sono distinte come amministratrici o amministratori”, continua. “Maria Grazia Leone, in questo senso, è il paradigma di ciò che il partito Democratico deve voler essere per affrontare le sfide che il futuro porrà”, conclude Rocca.