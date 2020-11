Scontro tra un’auto e un furgone sulla statale: morta una donna, 3 feriti

AGRIGENTO – “A causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 208 il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, ad Agrigento”, a comunicarlo è l’Anas, che aggiunge: “Nell’incidente, che ha coinvolto un veicolo e un furgone, una persona è deceduta e altre tre sono rimaste ferite”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica del terribile incidente.

Aggiornamento: La vittima è una donna di 59 anni di Licata. L’incidente è avvenuto poco prima di Palma di Montechiaro andando da Agrigento verso Licata. La vittima era sull’auto. (ANSA)